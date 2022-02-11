В ЛДПР разозлились на СМИ из-за публикаций о болезни Жириновского

Руководство ЛДПР потребовало МВД и ФСБ России провести расследование из-за публикаций о болезни лидера партии Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщил источник в ЛДПР.
ЛДПР обвинила СМИ в распространении ложной информации о состоянии здоровья Владимира Жириновского, рассказал источник в партии. По его словам, руководство Центрального аппарата партии обратилось в МВД и ФСБ России с требованием проверить все публикации с заведомо ложной информацией.
Также собеседник агентства сообщил, что в ЛДПР не собираются проводит пресс-конференций и брифингов по поводу состояния здоровья Жириновского. Он отметил, что партийцы запретили медикам, занимающимся лечением политика, давать комментарии СМИ о его здоровье.
Руководство ЛДПР потребовало МВД и ФСБ России провести расследование из-за публикаций о болезни лидера партии Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщил источник в ЛДПР. ЛДПР обвинила СМИ в распространении ложной информации о состоянии здоровья Владимира Жириновского, рассказал источник в партии. По его словам, руководство Центрального аппарата партии обратилось в МВД и ФСБ России с требованием проверить все публикации с заведомо ложной информацией. Также собеседник агентства сообщил, что в ЛДПР не собираются проводит пресс-конференций и брифингов по поводу состояния здоровья Жириновского. Он отметил, что партийцы запретили медикам, занимающимся лечением политика, давать комментарии СМИ о его здоровье. Ранее сообщалось, что 9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован. В СМИ сообщили, что лидер ЛДПР скрывал свое заражение коронавирусом две недели. Партия собрала экстренное совещание из-за болезни Жириновского. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. Соратник Жириновского Василий Власов попросил патриарха Кирилла помолиться за здоровье политика.