11 февраля 2022

В ЛДПР разозлились на СМИ из-за публикаций о болезни Жириновского

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский и Павел Грудинин на сборе клубники в совхозе им. Ленина. Москва, лдпр
ЛДПР попросила МВД и ФСБ разобраться с фейковыми публикациями СМИ о здоровье Жириновского Фото:
новость из сюжета
Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Руководство ЛДПР потребовало МВД и ФСБ России провести расследование из-за публикаций о болезни лидера партии Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщил источник в ЛДПР.

ЛДПР обвинила СМИ в распространении ложной информации о состоянии здоровья Владимира Жириновского, рассказал источник в партии. По его словам, руководство Центрального аппарата партии обратилось в МВД и ФСБ России с требованием проверить все публикации с заведомо ложной информацией.

Также собеседник агентства сообщил, что в ЛДПР не собираются проводит пресс-конференций и брифингов по поводу состояния здоровья Жириновского. Он отметил, что партийцы запретили медикам, занимающимся лечением политика, давать комментарии СМИ о его здоровье.

Ранее сообщалось, что 9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован. В СМИ сообщили, что лидер ЛДПР скрывал свое заражение коронавирусом две недели. Партия собрала экстренное совещание из-за болезни Жириновского. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. Соратник Жириновского Василий Власов попросил патриарха Кирилла помолиться за здоровье политика.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Руководство ЛДПР потребовало МВД и ФСБ России провести расследование из-за публикаций о болезни лидера партии Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщил источник в ЛДПР. ЛДПР обвинила СМИ в распространении ложной информации о состоянии здоровья Владимира Жириновского, рассказал источник в партии. По его словам, руководство Центрального аппарата партии обратилось в МВД и ФСБ России с требованием проверить все публикации с заведомо ложной информацией. Также собеседник агентства сообщил, что в ЛДПР не собираются проводит пресс-конференций и брифингов по поводу состояния здоровья Жириновского. Он отметил, что партийцы запретили медикам, занимающимся лечением политика, давать комментарии СМИ о его здоровье. Ранее сообщалось, что 9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован. В СМИ сообщили, что лидер ЛДПР скрывал свое заражение коронавирусом две недели. Партия собрала экстренное совещание из-за болезни Жириновского. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. Соратник Жириновского Василий Власов попросил патриарха Кирилла помолиться за здоровье политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...