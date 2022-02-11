Reuters: США направят несколько тысяч солдат в Европу

12 февраля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

США на следующей неделе направят около трех тысяч солдат в Польшу и Румынию для успокоения союзников по НАТО, переживающих из-за «угрозы вторжения» России на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимных источников. Американские чиновники рассказали, что министр обороны США Ллойд Остин, следуя указанию президента США Джо Байдена, подписал приказ о развертывании военных сил на территории Польши и Румынии, говорится в материале Reuters. Источники отметили, что речь идет о почти трех тысячах солдат, которые будут в Европе уже на следующей неделе для того, чтобы успокоить союзников по НАТО, волнующихся из-за «возможного вторжения России». Ранее сообщалось, что помощник Байдена Джейк Салливан назвал дату «вторжения» России на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила страны Запада в том, что они любой ценой пытаются развязать войну. Госдеп США призвал американцев срочно покидать Украину из-за «нарастающей угрозы вторжения РФ». Вслед за США шесть стран рекомендовали своим гражданам уезжать из Украины. В Кремле анонсировали переговоры президента РФ Владимира Путина с главами США и Франции.