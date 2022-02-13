В ЛДПР жестко ответили на заявления о смерти Жириновского

13 февраля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

В ЛДПР намерены разобраться с теми, кто заявляет о смерти Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщил источник. «Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции. Отмечается, что юристы ЛДПР уже обратились в правоохранительные органы. Они намерены привлечь к ответственности тех, кто распространяет недостоверную информации о смерти Жириновского. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Также инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщил источник. «Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции. Отмечается, что юристы ЛДПР уже обратились в правоохранительные органы. Они намерены привлечь к ответственности тех, кто распространяет недостоверную информации о смерти Жириновского. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Также инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности».