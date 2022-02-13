В ЛДПР жестко ответили на заявления о смерти Жириновского

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
В ЛДПР намерены разобраться с теми, кто заявляет о смерти Жириновского Фото:
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В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции.

Отмечается, что юристы ЛДПР уже обратились в правоохранительные органы. Они намерены привлечь к ответственности тех, кто распространяет недостоверную информации о смерти Жириновского.

Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Также инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности».

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В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом URA.RU сообщил источник. «Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками Центрального аппарата ЛДПР и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!» — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции. Отмечается, что юристы ЛДПР уже обратились в правоохранительные органы. Они намерены привлечь к ответственности тех, кто распространяет недостоверную информации о смерти Жириновского. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Также инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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