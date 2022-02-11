11 февраля 2022
10 февраля 2022

Оппозиция провела акции протеста в городах ЯНАО

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, кпрф, рашкин валерий, митинг, протест
Коммунисты вышли протестовать в ЯНАО Фото:

Оппозиционеры в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко вышли на одиночные пикеты против внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в официальном паблике коммунистов ЯНАО.

«В Салехарде, Муравленко, Новом Уренгое комсомольцы провели одиночные пикеты против дистанционного электронного голосования. Мы считаем, что ДЭГ окончательно дискредитируют выборы в России», — говорится в сообщении.

Также на своей личной странице эту ситуацию прокомментировала и глава отделения КПФР в ЯНАО Елена Кукушкина. «Коммунисты и комсомольцы Ямала выражают поддержку нашему товарищу Николаю Бондаренко и выступают против дистанционного электронного голосования». Связаться лично с политиком не удалось — ее телефон находится вне зоны действия сети.

ДЭГ может быть использован на выборах всех уровней. Для этого избирателю не нужно ходить на участок, а проголосовать можно будет удаленно через информационные государственные системы.

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Оппозиционеры в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко вышли на одиночные пикеты против внедрения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в официальном паблике коммунистов ЯНАО. «В Салехарде, Муравленко, Новом Уренгое комсомольцы провели одиночные пикеты против дистанционного электронного голосования. Мы считаем, что ДЭГ окончательно дискредитируют выборы в России», — говорится в сообщении. Также на своей личной странице эту ситуацию прокомментировала и глава отделения КПФР в ЯНАО Елена Кукушкина. «Коммунисты и комсомольцы Ямала выражают поддержку нашему товарищу Николаю Бондаренко и выступают против дистанционного электронного голосования». Связаться лично с политиком не удалось — ее телефон находится вне зоны действия сети. ДЭГ может быть использован на выборах всех уровней. Для этого избирателю не нужно ходить на участок, а проголосовать можно будет удаленно через информационные государственные системы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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