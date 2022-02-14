В ЛДПР ответили на сообщения о воспалении мозга у Жириновского

14 февраля 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский идет на поправку, сообщили в ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом В ЛДПР опровергли информацию о воспалении мозга у лидера партии Владимира Жириновского. По данным пресс-службы, состояние депутата стабильное, он идет на поправку. «Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу. Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — сообщается в telegram-канале ЛДПР. По словам пресс-службы, в последние дни фракция столкнулась с массой фейковых новостей о состоянии Жириновского. ЛДПР заявила о прекращении отношений с рядом интернет-изданий, «спекулирующих» на подобных темах. «Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском», — добавили авторы. Ранее сообщалось, что у Жириновского диагностировали воспаление в мозге. Уточнялось, что врачи оценивают состояние депутата как стабильно тяжелое и держат его под ИВЛ. Источники URA.RU до этого сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Также источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ЛДПР опровергли информацию о воспалении мозга у лидера партии Владимира Жириновского. По данным пресс-службы, состояние депутата стабильное, он идет на поправку. «Состояние здоровья Владимира Жириновского стабильное, он идет на поправку, общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, регулярно получает рабочие документы и свежую прессу. Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — сообщается в telegram-канале ЛДПР. По словам пресс-службы, в последние дни фракция столкнулась с массой фейковых новостей о состоянии Жириновского. ЛДПР заявила о прекращении отношений с рядом интернет-изданий, «спекулирующих» на подобных темах. «Мы призываем все СМИ, которые ценят свою репутацию, прекратить цитировать и перепечатывать анонимные слухи о Владимире Жириновском», — добавили авторы. Ранее сообщалось, что у Жириновского диагностировали воспаление в мозге. Уточнялось, что врачи оценивают состояние депутата как стабильно тяжелое и держат его под ИВЛ. Источники URA.RU до этого сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Также источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз.