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Банк оставил без жилья многодетную семью в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната
Из-за болезни мать не смогла выплачивать ипотеку и банк продал единственное жилье многодетной семьи Фото:

Многодетная семья из Тюмени лишилась жилья из-за долга банку. А из-за отсутствия прописки мать-одиночка не может получать пособия. Об этом на сайте Тюменской областной думы сообщает пресс-служба парламента.

«На прием к председателю облдумы Сергею Корепанову обратилась многодетная мама из Тюмени. Ею была приобретена комната в общежитии в ипотеку, но женщина заболела, не смогла платить кредит, и банк продал жилье за долги. Семья, в которой растут дети 14-ти, 11-ти и четырех лет, практически оказалась на улице», — сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Кроме того, из-за отсутствия прописки, женщина не может получать пособия, и боится, что опека заберет у нее детей. Помощи тюменке ждать неоткуда: алименты от бывшего мужа она не получает, и где находится мужчина ей не известно.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов взял на личный контроль работу по решению проблем, с которыми столкнулась многодетная семья. URA.RU направило запросы в парламент региона и департамент социального развития области, ответы ожидаются.

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Многодетная семья из Тюмени лишилась жилья из-за долга банку. А из-за отсутствия прописки мать-одиночка не может получать пособия. Об этом на сайте Тюменской областной думы сообщает пресс-служба парламента. «На прием к председателю облдумы Сергею Корепанову обратилась многодетная мама из Тюмени. Ею была приобретена комната в общежитии в ипотеку, но женщина заболела, не смогла платить кредит, и банк продал жилье за долги. Семья, в которой растут дети 14-ти, 11-ти и четырех лет, практически оказалась на улице», — сообщает пресс-служба Тюменской областной думы. Кроме того, из-за отсутствия прописки, женщина не может получать пособия, и боится, что опека заберет у нее детей. Помощи тюменке ждать неоткуда: алименты от бывшего мужа она не получает, и где находится мужчина ей не известно. Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов взял на личный контроль работу по решению проблем, с которыми столкнулась многодетная семья. URA.RU направило запросы в парламент региона и департамент социального развития области, ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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