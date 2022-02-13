Банк оставил без жилья многодетную семью в Тюмени

Из-за болезни мать не смогла выплачивать ипотеку и банк продал единственное жилье многодетной семьи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Многодетная семья из Тюмени лишилась жилья из-за долга банку. А из-за отсутствия прописки мать-одиночка не может получать пособия. Об этом на сайте Тюменской областной думы сообщает пресс-служба парламента.

«На прием к председателю облдумы Сергею Корепанову обратилась многодетная мама из Тюмени. Ею была приобретена комната в общежитии в ипотеку, но женщина заболела, не смогла платить кредит, и банк продал жилье за долги. Семья, в которой растут дети 14-ти, 11-ти и четырех лет, практически оказалась на улице», — сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Кроме того, из-за отсутствия прописки, женщина не может получать пособия, и боится, что опека заберет у нее детей. Помощи тюменке ждать неоткуда: алименты от бывшего мужа она не получает, и где находится мужчина ей не известно.

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов взял на личный контроль работу по решению проблем, с которыми столкнулась многодетная семья. URA.RU направило запросы в парламент региона и департамент социального развития области, ответы ожидаются.