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В Тобольске вскрыли схему по продаже документов об образовании

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор брала деньги за выдачу сертификатов о прохождении обучения, которого на самом деле не было Фото:

Директор учебного центра из Тобольска (Тюменская область) Людмила Щурова за взятки выдавала своим клиентам сертификаты о прохождении курсов по оказанию первой помощи и пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В Тобольске осудили директора учебного центра. В 2020 году Людмила Щурова систематически нарушала закон. Так, она получила от тобольского предпринимателя 4 000 рублей. За это выдала удостоверение по программе „Оказание первой помощи пострадавшим на производстве“ на имя сотрудника коммерсанта, который обучение не проходил, экзамен не сдавал», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По той же схеме женщина выдавала удостоверения по программам, которые касались пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и так далее. Всего в деле Щуровой было 10 эпизодов коммерческого подкупа. По итогу женщина получила пять лет лишения свободы условно.

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Директор учебного центра из Тобольска (Тюменская область) Людмила Щурова за взятки выдавала своим клиентам сертификаты о прохождении курсов по оказанию первой помощи и пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольске осудили директора учебного центра. В 2020 году Людмила Щурова систематически нарушала закон. Так, она получила от тобольского предпринимателя 4 000 рублей. За это выдала удостоверение по программе „Оказание первой помощи пострадавшим на производстве“ на имя сотрудника коммерсанта, который обучение не проходил, экзамен не сдавал», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. По той же схеме женщина выдавала удостоверения по программам, которые касались пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и так далее. Всего в деле Щуровой было 10 эпизодов коммерческого подкупа. По итогу женщина получила пять лет лишения свободы условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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