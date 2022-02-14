В Тобольске вскрыли схему по продаже документов об образовании

15 февраля 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Директор брала деньги за выдачу сертификатов о прохождении обучения, которого на самом деле не было Фото: Александр Елизаров © URA.RU Директор учебного центра из Тобольска (Тюменская область) Людмила Щурова за взятки выдавала своим клиентам сертификаты о прохождении курсов по оказанию первой помощи и пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольске осудили директора учебного центра. В 2020 году Людмила Щурова систематически нарушала закон. Так, она получила от тобольского предпринимателя 4 000 рублей. За это выдала удостоверение по программе „Оказание первой помощи пострадавшим на производстве“ на имя сотрудника коммерсанта, который обучение не проходил, экзамен не сдавал», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. По той же схеме женщина выдавала удостоверения по программам, которые касались пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и так далее. Всего в деле Щуровой было 10 эпизодов коммерческого подкупа. По итогу женщина получила пять лет лишения свободы условно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор учебного центра из Тобольска (Тюменская область) Людмила Щурова за взятки выдавала своим клиентам сертификаты о прохождении курсов по оказанию первой помощи и пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольске осудили директора учебного центра. В 2020 году Людмила Щурова систематически нарушала закон. Так, она получила от тобольского предпринимателя 4 000 рублей. За это выдала удостоверение по программе „Оказание первой помощи пострадавшим на производстве“ на имя сотрудника коммерсанта, который обучение не проходил, экзамен не сдавал», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. По той же схеме женщина выдавала удостоверения по программам, которые касались пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и так далее. Всего в деле Щуровой было 10 эпизодов коммерческого подкупа. По итогу женщина получила пять лет лишения свободы условно.