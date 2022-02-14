В Тобольске вскрыли схему по продаже документов об образовании

Директор учебного центра из Тобольска (Тюменская область) Людмила Щурова за взятки выдавала своим клиентам сертификаты о прохождении курсов по оказанию первой помощи и пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«В Тобольске осудили директора учебного центра. В 2020 году Людмила Щурова систематически нарушала закон. Так, она получила от тобольского предпринимателя 4 000 рублей. За это выдала удостоверение по программе „Оказание первой помощи пострадавшим на производстве“ на имя сотрудника коммерсанта, который обучение не проходил, экзамен не сдавал», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
По той же схеме женщина выдавала удостоверения по программам, которые касались пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и так далее. Всего в деле Щуровой было 10 эпизодов коммерческого подкупа. По итогу женщина получила пять лет лишения свободы условно.
Директор учебного центра из Тобольска (Тюменская область) Людмила Щурова за взятки выдавала своим клиентам сертификаты о прохождении курсов по оказанию первой помощи и пожарной безопасности. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «В Тобольске осудили директора учебного центра. В 2020 году Людмила Щурова систематически нарушала закон. Так, она получила от тобольского предпринимателя 4 000 рублей. За это выдала удостоверение по программе „Оказание первой помощи пострадавшим на производстве“ на имя сотрудника коммерсанта, который обучение не проходил, экзамен не сдавал», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. По той же схеме женщина выдавала удостоверения по программам, которые касались пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и так далее. Всего в деле Щуровой было 10 эпизодов коммерческого подкупа. По итогу женщина получила пять лет лишения свободы условно.