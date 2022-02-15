Миронов предложил кардинально увеличить пенсии

15 февраля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Конвенция Международной организации труда устанавливает размер пенсии в 40% от прежнего заработка человека, напомнил Сергей Миронов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить пенсионерам выплатыдо 40% от зарплаты, которую они получали ранее. Он напомнил, что это правило прописано в конвенции Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения», которую Россия ратифицировала в 2018 году. «Мы предлагаем увеличить пенсии всем пенсионерам в соответствие с положениями Конвенции Международной организации труда № 102. РФ этот документ ратифицировала в 2018 году. В нем говорится, что размер пенсии по старости должен составлять 40% от ранее получаемого заработка пенсионера», — привели слова Сергея Миронова URA.RU в пресс-службе «Справедливой России». Депутат напомнил, что Конвенцию обязаны выполнять все государства, которые присоединились к ней. Однако российские чиновники «не торопятся исполнять этот документ» и по-прежнему устанавливают «мизерные пенсии», заявил Миронов. Он подчеркнул, что не видит юридических оснований для того, чтобы блокировать исполнение Конвенции. В апреле 2021 года «Справедливая Россия» уже направляла законопроект об увеличении пенсий на получение заключения в правительство РФ. По мнению Миронова, пенсионеры должны были получать выплаты в размере 40% от дохода, который они получали в течение 12 месяцев до ухода на пенсию. Ранее в России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции 2021 года — на 8,6%. С такой идеей выступил президент РФ Владимир Путин. В среднем по России пенсии выросли почти до 19 тысяч рублей, передает «Дни.ру». В начале февраля повышенные выплаты получили неработающие пенсионеры. После правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военный пенсионерам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить пенсионерам выплатыдо 40% от зарплаты, которую они получали ранее. Он напомнил, что это правило прописано в конвенции Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения», которую Россия ратифицировала в 2018 году. «Мы предлагаем увеличить пенсии всем пенсионерам в соответствие с положениями Конвенции Международной организации труда № 102. РФ этот документ ратифицировала в 2018 году. В нем говорится, что размер пенсии по старости должен составлять 40% от ранее получаемого заработка пенсионера», — привели слова Сергея Миронова URA.RU в пресс-службе «Справедливой России». Депутат напомнил, что Конвенцию обязаны выполнять все государства, которые присоединились к ней. Однако российские чиновники «не торопятся исполнять этот документ» и по-прежнему устанавливают «мизерные пенсии», заявил Миронов. Он подчеркнул, что не видит юридических оснований для того, чтобы блокировать исполнение Конвенции. В апреле 2021 года «Справедливая Россия» уже направляла законопроект об увеличении пенсий на получение заключения в правительство РФ. По мнению Миронова, пенсионеры должны были получать выплаты в размере 40% от дохода, который они получали в течение 12 месяцев до ухода на пенсию. Ранее в России проиндексировали пенсии выше уровня инфляции 2021 года — на 8,6%. С такой идеей выступил президент РФ Владимир Путин. В среднем по России пенсии выросли почти до 19 тысяч рублей, передает «Дни.ру». В начале февраля повышенные выплаты получили неработающие пенсионеры. После правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военный пенсионерам.