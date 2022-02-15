Захарова высмеяла членов Верховной Рады из-за прогулов заседаний

15 февраля 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову насмешило число депутатов Верховной Рады, которые собрались на заседании 15 февраля. Вместо 450 человек в зале присутствовали всего 216. По мнению Захаровой, остальные выдвинулись копать «то ли окопы, то ли схроны». «Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзится в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ высмеяла публикацию агентства Bloomberg. СМИ заявляло, что Россия «вторгнется» на территорию Украины 15 февраля. Захарова назвала агентство «средством массовой дезинформации» и попросило его уточнить свой прогноз. Позднее президент США Джо Байден предупредил союзников по НАТО, что «нападение» России на Украину состоится 16 февраля. В Вашингтоне считают, что Москва начнет «наступление» с кибератак и ракетных ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности, передает «Взгляд». Затем британское издание The Sun сообщило, что Россия «начнет вторжение» в четыре часа ночи по московскому времени. Таблоид ожидает, что в наступлении будут задействованы 200 000 военнослужащих РФ.