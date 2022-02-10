Профессор вирусологии назвал главную особенность пандемии COVID

11 февраля 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Оспу и полиомиелит удалось ликвидировать за счет вакцинации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для ликвидации всех ранее прошедших в мире пандемий потребовалась вакцинация. Для замедления же хода COVID-19 мало прививок, необходимо создание коллективного иммунитета. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. «Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиты. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет. То есть будут еще какие-то штаммы, и когда их совокупность приведет к созданию группового коллективного иммунитета, невосприимчивости к самым разным доминирующим и циркулирующим вариантам, то, в сочетании с вакциной, получится хороший результат», — объяснил Александр Бутенко. Профессор добавил, что таких пандемий, как COVID-19, в мире еще не было. «Миллионы заболевших — никогда не было таких массовых пандемий, даже при испанском гриппе в 1917—1918 годах, после Первой мировой войны. Были эпидемии Эбола, Зика, Чикунгунья, лихорадки Западного Нила в США и в Европе, но такого ничего похожего не было», — подчеркнул Бутенко. В беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сравнил COVID-19 с самыми большими эпидемиями гриппа. «Пока по охвату пандемия сравнима с самыми большими эпидемиями гриппа, которые были ранее, но по смертности коронавирусная инфекция их уже превосходит. По всем последствиям — экономическим, психологическим — пандемия самая большая. Плюс, смертность у коронавируса выше, чем у гриппа, по крайней мере так было у уханьского варианта и штамма „Дельта“. И никто не может гарантировать, что на данный патоген мы сделаем такую вакцину, что будет стерилизующий иммунитет. Такие особенности вируса, что это невозможно», — подытожил он. В этот день, 11 февраля 2020 года, коронавирус получил название «COVID-2019». Согласно правилам, ВОЗ должен был найти определение, которое не было бы связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, а также было легко для произношения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для ликвидации всех ранее прошедших в мире пандемий потребовалась вакцинация. Для замедления же хода COVID-19 мало прививок, необходимо создание коллективного иммунитета. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко. «Была оспа, но ее ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всем мире при помощи живой трехвалентной инъекции, которая дала полную защиты. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет. То есть будут еще какие-то штаммы, и когда их совокупность приведет к созданию группового коллективного иммунитета, невосприимчивости к самым разным доминирующим и циркулирующим вариантам, то, в сочетании с вакциной, получится хороший результат», — объяснил Александр Бутенко. Профессор добавил, что таких пандемий, как COVID-19, в мире еще не было. «Миллионы заболевших — никогда не было таких массовых пандемий, даже при испанском гриппе в 1917—1918 годах, после Первой мировой войны. Были эпидемии Эбола, Зика, Чикунгунья, лихорадки Западного Нила в США и в Европе, но такого ничего похожего не было», — подчеркнул Бутенко. В беседе с URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сравнил COVID-19 с самыми большими эпидемиями гриппа. «Пока по охвату пандемия сравнима с самыми большими эпидемиями гриппа, которые были ранее, но по смертности коронавирусная инфекция их уже превосходит. По всем последствиям — экономическим, психологическим — пандемия самая большая. Плюс, смертность у коронавируса выше, чем у гриппа, по крайней мере так было у уханьского варианта и штамма „Дельта“. И никто не может гарантировать, что на данный патоген мы сделаем такую вакцину, что будет стерилизующий иммунитет. Такие особенности вируса, что это невозможно», — подытожил он. В этот день, 11 февраля 2020 года, коронавирус получил название «COVID-2019». Согласно правилам, ВОЗ должен был найти определение, которое не было бы связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, а также было легко для произношения.