Эрдоган ждет ответа Путина, чтобы свести его с Зеленским

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Эрдоган надеется урегулировать конфликт между РФ и Украиной мирным путем Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил трехстороннюю встречу президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле. Турецкий лидер ждет ответа президента РФ Владимира Путина.

«Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии в ОАЭ. Информацию передает РИА «Новости». По словам политика, «настоящая война в регионе — плохой знак».

Ранее Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции. Такие меры решили предпринять для снижения напряженности между Украиной и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение турецкого лидера никто не отвергает. Зеленский заявил, что для него не имеет значение место проведения переговоров с Россией. В Кремле сказали, что встреча возможна, если это поможет решить ситуацию на юго-востоке страны.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил трехстороннюю встречу президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле. Турецкий лидер ждет ответа президента РФ Владимира Путина. «Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии в ОАЭ. Информацию передает РИА «Новости». По словам политика, «настоящая война в регионе — плохой знак». Ранее Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции. Такие меры решили предпринять для снижения напряженности между Украиной и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение турецкого лидера никто не отвергает. Зеленский заявил, что для него не имеет значение место проведения переговоров с Россией. В Кремле сказали, что встреча возможна, если это поможет решить ситуацию на юго-востоке страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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