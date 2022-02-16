Эрдоган ждет ответа Путина, чтобы свести его с Зеленским

16 февраля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Эрдоган надеется урегулировать конфликт между РФ и Украиной мирным путем Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил трехстороннюю встречу президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле. Турецкий лидер ждет ответа президента РФ Владимира Путина. «Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии в ОАЭ. Информацию передает РИА «Новости». По словам политика, «настоящая война в регионе — плохой знак». Ранее Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции. Такие меры решили предпринять для снижения напряженности между Украиной и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение турецкого лидера никто не отвергает. Зеленский заявил, что для него не имеет значение место проведения переговоров с Россией. В Кремле сказали, что встреча возможна, если это поможет решить ситуацию на юго-востоке страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил трехстороннюю встречу президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле. Турецкий лидер ждет ответа президента РФ Владимира Путина. «Господин Зеленский в ходе нашей с ним встречи заявил, что позитивно относится к идее трехсторонней встречи. Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии в ОАЭ. Информацию передает РИА «Новости». По словам политика, «настоящая война в регионе — плохой знак». Ранее Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции. Такие меры решили предпринять для снижения напряженности между Украиной и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение турецкого лидера никто не отвергает. Зеленский заявил, что для него не имеет значение место проведения переговоров с Россией. В Кремле сказали, что встреча возможна, если это поможет решить ситуацию на юго-востоке страны.