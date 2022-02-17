Пермское МВД проверяет закрытые аккаунты подростков в соцсетях

17 февраля 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

Полиция проверила более 800 аккаунтов несовершеннолетних пользователей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2021 году правоохранительные органы проверили более 800 аккаунтов несовершеннолетних пользователей в соцсети «ВКонтакте» на предмет причастности к экстремистским организациям. Об этом рассказал на заседании заксобрания начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция велась на официальном сайте парламента. «Сотрудниками главного управления на постоянной основе проводится мониторинг пермского сегмента сети Интернет для выявления пользователей, вовлеченных в социально опасные явления. В 2021 году проверено более 800 несовершеннолетних пользователей соцсети „ВКонтакте“, ранее проявляющих интерес к деструктивным группам. С соответствующим принятием в том числе и процессуальных решений», — заявил Щеглов. Он отметил, что также совершалась проверка несовершеннолетних, которые имели закрытые аккаунты в соцсетях. По словам Щеглова, влияние «деструктивных течений», которые оправдывают насилие (в том числе в отношении сверстников и педагогов), склоняют детей к совершению преступлений и суицидов, «вызывает серьезную озабоченность». В 2021 году краевое МВД выявило 24 преступления экстремистской направленности и заблокировало 599 сайтов, содержащих экстремистские материалы. Правоохранители пресекли также 80 фактов «публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики» и 24 правонарушения, связанные с возбуждением вражды и ненависти. Однако, подчеркнул Щеглов, стрельба в Пермском госуниверситете и школе в поселке Сарс Октябрьского округа, говорит о недостатке профилактики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В 2021 году правоохранительные органы проверили более 800 аккаунтов несовершеннолетних пользователей в соцсети «ВКонтакте» на предмет причастности к экстремистским организациям. Об этом рассказал на заседании заксобрания начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов. Трансляция велась на официальном сайте парламента. «Сотрудниками главного управления на постоянной основе проводится мониторинг пермского сегмента сети Интернет для выявления пользователей, вовлеченных в социально опасные явления. В 2021 году проверено более 800 несовершеннолетних пользователей соцсети „ВКонтакте“, ранее проявляющих интерес к деструктивным группам. С соответствующим принятием в том числе и процессуальных решений», — заявил Щеглов. Он отметил, что также совершалась проверка несовершеннолетних, которые имели закрытые аккаунты в соцсетях. По словам Щеглова, влияние «деструктивных течений», которые оправдывают насилие (в том числе в отношении сверстников и педагогов), склоняют детей к совершению преступлений и суицидов, «вызывает серьезную озабоченность». В 2021 году краевое МВД выявило 24 преступления экстремистской направленности и заблокировало 599 сайтов, содержащих экстремистские материалы. Правоохранители пресекли также 80 фактов «публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики» и 24 правонарушения, связанные с возбуждением вражды и ненависти. Однако, подчеркнул Щеглов, стрельба в Пермском госуниверситете и школе в поселке Сарс Октябрьского округа, говорит о недостатке профилактики.