Тюменцев призвали помогать московским бомжам

Тюменцы могут оплатить средства гигиены для столичных бездомных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благотворительная организация «Ночлежка» и онлайн-ритейлер «Самокат» предложили тюменцам оплатить средства гигиены для бездомных жителей Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Самоката».

«Стартовала совместная акция благотворительной организации „Ночлежка“ и онлайн-ритейлера „Самокат“. До 24 февраля жители Тюмени смогут помочь бездомным, покупая средства гигиены в приложении сервиса. Курьеры доставят эти товары в московский офис благотворителей, где их смогут получить бездомные», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Самоката».

Чтобы поучаствовать в акции, тюменцам нужно оформить заказ на адрес «Ночлежки» (Москва, Бумажный проезд, 2/2 стр. 6). В списке необходимого урологические прокладки, гигиенические помады, щипцы для ногтей, расчески, лосьоны после бритья, мочалки и другие товары.