16 февраля 2022

Тюменцев призвали помогать московским бомжам

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, бомж, бездомный, бродяга, нищий
Тюменцы могут оплатить средства гигиены для столичных бездомных Фото:

Благотворительная организация «Ночлежка» и онлайн-ритейлер «Самокат» предложили тюменцам оплатить средства гигиены для бездомных жителей Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Самоката».

«Стартовала совместная акция благотворительной организации „Ночлежка“ и онлайн-ритейлера „Самокат“. До 24 февраля жители Тюмени смогут помочь бездомным, покупая средства гигиены в приложении сервиса. Курьеры доставят эти товары в московский офис благотворителей, где их смогут получить бездомные», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Самоката».

Чтобы поучаствовать в акции, тюменцам нужно оформить заказ на адрес «Ночлежки» (Москва, Бумажный проезд, 2/2 стр. 6). В списке необходимого урологические прокладки, гигиенические помады, щипцы для ногтей, расчески, лосьоны после бритья, мочалки и другие товары.

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Благотворительная организация «Ночлежка» и онлайн-ритейлер «Самокат» предложили тюменцам оплатить средства гигиены для бездомных жителей Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Самоката». «Стартовала совместная акция благотворительной организации „Ночлежка“ и онлайн-ритейлера „Самокат“. До 24 февраля жители Тюмени смогут помочь бездомным, покупая средства гигиены в приложении сервиса. Курьеры доставят эти товары в московский офис благотворителей, где их смогут получить бездомные», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Самоката». Чтобы поучаствовать в акции, тюменцам нужно оформить заказ на адрес «Ночлежки» (Москва, Бумажный проезд, 2/2 стр. 6). В списке необходимого урологические прокладки, гигиенические помады, щипцы для ногтей, расчески, лосьоны после бритья, мочалки и другие товары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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