Рыбак подорвался на мине ВСУ в Курской области

В Курской области утром 23 июня 31-летний житель Глушковского района подорвался на мине, возвращаясь с рыбалки. Он был госпитализирован с осколочными ранениями левого бедра. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Сегодня утром 31-летний житель Глушковского района возвращался с рыбалки в посёлке Куйбышева Рыльского района. В этот момент рядом с ним сдетонировал неразорвавшийся боеприпас», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавший самостоятельно обратился в Курскую областную больницу. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму, осколочные ранения левого бедра, закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму (контузию).
Хинштейн пожелал мужчине быстрого выздоровления. Он также выразил уверенность в профессионализме местных врачей, которые, по его словам, «сделают все, чтобы поставить его на ноги».
В последние месяцы в Курской области не раз фиксировались подобные случаи, когда мирные жители получали ранения из-за действий ВСУ. Так, ранее, в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал 27-летний мужчина и были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Житель Курска был госпитализирован с осколочными ранениями.
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