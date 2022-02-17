В Тюмени у аварийного дома рухнула крыша

Прокурор области потребовал незамедлительно переселить граждан из аварийного дома (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В аварийном доме №29 по улице Сакко в Тюмени произошло частичное обрушение крыши. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Прокурор региона потребовал от властей незамедлительно переселить жильцов.

«18 февраля в многоквартирном доме №29 по улице Сакко произошло обрушение части кровли. Указанный дом признан аварийным и подлежащим сносу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, на втором этаже здания никто не проживал. Дом включен в программу по расселению. Предельный срок, отпущенный на это городским властям — конец 2023 года.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил взять на контроль осуществление мероприятий по незамедлительному переселению граждан. А также проверить полноту принятых уполномоченными органами мер, направленных на недопущение указанной ситуации», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

URA.RU запросило комментарий по ситуации в администрации Тюмени. Ответ ожидается.

Обновлено (18.02.2022, 17:00): «Жителям дома предложили временно переехать в гостиницу. Им предоставили автобус, оказали помощь. Сохранность оставшегося в доме имущества обеспечат органы внутренних дел. Территория вокруг здания признана зоной вероятной ЧС. Все жилищные права граждан мэрия планирует обеспечить в течение 2022 года. Сначала люди смогут жить в гостинице, затем — на съемных квартирах. Плата будет возмещена, если жилье в аварийном доме у граждан было единственным», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Тюмени.

Дом №29 по улице Сакко построен в 1920 году, в нем шесть квартир. На первом этаже здания проживали 16 человек, восемь из которых дети. В результате обрушения крыши никто не пострадал.

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