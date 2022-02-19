Зеленский настаивает на встрече с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Президент Украины сказал, что не знает, чего хочет Владимир Путин Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться. Об этом Зеленский сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Поэтому предлагаю встретиться», — сказал Зеленский, трансляция велась на youtube-канале конференции.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира. По его словам, Россия не показывает готовность РФ к реальному разговору. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина неоднократно предлагала встречу президентов, но не уточняла цель переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию для примирения. По словам Эрдогана, Зеленский положительно относится к этой идее, передают «Дни.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться. Об этом Зеленский сказал на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Поэтому предлагаю встретиться», — сказал Зеленский, трансляция велась на youtube-канале конференции. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира. По его словам, Россия не показывает готовность РФ к реальному разговору. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина неоднократно предлагала встречу президентов, но не уточняла цель переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию для примирения. По словам Эрдогана, Зеленский положительно относится к этой идее, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...