Зеленский настаивает на встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться. Об этом Зеленский сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Поэтому предлагаю встретиться», — сказал Зеленский, трансляция велась на youtube-канале конференции.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира. По его словам, Россия не показывает готовность РФ к реальному разговору. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина неоднократно предлагала встречу президентов, но не уточняла цель переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию для примирения. По словам Эрдогана, Зеленский положительно относится к этой идее, передают «Дни.ру».
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться. Об этом Зеленский сказал на Мюнхенской конференции по безопасности. «Я не знаю, чего хочет президент Российской федерации. Поэтому предлагаю встретиться», — сказал Зеленский, трансляция велась на youtube-канале конференции. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для установления мира. По его словам, Россия не показывает готовность РФ к реальному разговору. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина неоднократно предлагала встречу президентов, но не уточняла цель переговоров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию для примирения. По словам Эрдогана, Зеленский положительно относится к этой идее, передают «Дни.ру».