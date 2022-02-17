Зеленский предложил Путину переговоры «в любом формате»

17 февраля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Киев готов к любому формату переговоров с РФ для установления мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако российская сторона не демонстрирует готовности к реальному разговору, добавил политик. «Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, готова говорить о двусторонних отношениях, каждый раз после этого мы обращаемся с запросом к России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Но, кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться, они не хотят», — передает слова Зеленского пресс-служба офиса президента на своем сайте. «Я готов к любому формату», — уточнил глава Украины. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции. Такие меры решили предпринять для снижения напряженности между Украиной и Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение турецкого лидера никто не отвергает. Зеленский заявил, что для него не имеет значение место проведения переговоров с Россией. В Кремле, в свою очередь, сказали, что украинское правительство никогда не уточняло цель встречи.