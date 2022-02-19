В Instagram запустили рекламу бомбоубежищ в Москве

В соцсети Instagram появилась контекстная реклама с картой бомбоубежищ в Москве. Об этом рассказала телеведущая и журналистка Ксения Собчак. «В инстаграме уже контекстная реклама с картой бомбоубежищ в Москве! Кто вообще подпустит к Москве хоть один вражеский… дрон? самолет? снаряд? Бред», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале. В Донбассе обострилась ситуация. Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщил, что Украина более 30 раз за сутки обстреляла территорию Луганской народной республики. Также вооруженные силы Украины обстреляли из минометов окраины Донецка. Граждан эвакуируют в Россию, сообщает «Национальная служба новостей». В Тарасовском районе Ростовской области в субботу дважды происходил взрыв снаряда, об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.