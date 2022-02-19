Генсек НАТО жестко отказался выполнять условия России

19 февраля 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что РФ стягивает войска к Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Переговоры России и НАТО В НАТО не будут выполнять требования России по сокращению присутствия на востоке в случае агрессии со стороны РФ. В таком случае Россия получит больше сил альянса у своих границ, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности. «Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное — она получит больше сил НАТО. НАТО должно быть готово развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», — заявил Столтенберг, указано на сайте НАТО. Он отметил, что Россия продолжает наращивать войска. По его словам, нет признаков деэскалации. В НАТО призывают РФ отвести войска от границ Украины. Альянс предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине, сообщает RT со ссылкой на Столтенберга. Ответ Запада по гарантиям безопасности не устроил Россию, цитируют «Дни.ру» главу МИД РФ Сергея Лаврова. В министерстве ответили США по гарантиям безопасности. «Вторжения» России на Украину нет и не планируется, сообщили в ведомстве. Россия настаивает также на выводе вооружения США, которое размещено в Центральной, Восточной Европе и Прибалтике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В НАТО не будут выполнять требования России по сокращению присутствия на востоке в случае агрессии со стороны РФ. В таком случае Россия получит больше сил альянса у своих границ, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности. «Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное — она получит больше сил НАТО. НАТО должно быть готово развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса», — заявил Столтенберг, указано на сайте НАТО. Он отметил, что Россия продолжает наращивать войска. По его словам, нет признаков деэскалации. В НАТО призывают РФ отвести войска от границ Украины. Альянс предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине, сообщает RT со ссылкой на Столтенберга. Ответ Запада по гарантиям безопасности не устроил Россию, цитируют «Дни.ру» главу МИД РФ Сергея Лаврова. В министерстве ответили США по гарантиям безопасности. «Вторжения» России на Украину нет и не планируется, сообщили в ведомстве. Россия настаивает также на выводе вооружения США, которое размещено в Центральной, Восточной Европе и Прибалтике.