Лавров отчитался Путину об ответе США по гарантиям безопасности

14 февраля 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров раскрыл, что ответ США состоит из двух частей Фото: Официальный сайт Президента РФ США и НАТО не согласились на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Ответ США состоит из двух частей. Первая часть: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. По этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, трансляция мероприятия проходит на youtube-канале РБК. По словам Лаврова, российская инициатива о гарантиях безопасности «встряхнула» западных коллег, пишет Life. Лавров и раньше признавал, что США и НАТО игнорируют ключевые для Москвы положения, передает деловое издание «Взгляд». Глава МИД также подчеркнул, что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере. Москва проанализировала все сообщения и свела их в единый документ, который занимает 10 страниц, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом Россия хочет от США равноправных отношений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США и НАТО не согласились на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Ответ США состоит из двух частей. Первая часть: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. По этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным, трансляция мероприятия проходит на youtube-канале РБК. По словам Лаврова, российская инициатива о гарантиях безопасности «встряхнула» западных коллег, пишет Life. Лавров и раньше признавал, что США и НАТО игнорируют ключевые для Москвы положения, передает деловое издание «Взгляд». Глава МИД также подчеркнул, что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере. Москва проанализировала все сообщения и свела их в единый документ, который занимает 10 страниц, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом Россия хочет от США равноправных отношений.