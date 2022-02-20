Реклама работы наркокурьерами распространяется в мессенджере Telegram Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Тюмени приглашают на работу расклейщиками листовок, информация на которых рекламирует группу по набору закладчиков — распространителей наркотиков. Реклама опасных вакансий появилась в одном из крупнейших тюменских каналов в Telegram, на который подписано более 78 тысяч пользователей.

«Ищем активных молодых людей на очень простую работу. Нужно расклеивать объявления. Оплата высокая — 50 рублей за штуку», — такое рекламное объявление появилось в одном из telegram-каналов.

В разговоре с менеджером, предлагающим работу по расклейке, журналист URA.RU выяснил, что вакансия доступна только совершеннолетним. Корреспондент попросил показать пример листовок, которые нужно распространять. На них размещен QR-код, ведущий в Telegram-канал, где тюменцам и предлагают устроиться закладчиками. При этом изначально деятельность позиционируется как работа в компании Google.

«Оплата по Тюмени — 1 200 рублей за клад в один грамм. Дополнительные ежемесячные премии», — так пользователей завлекают заняться незаконной деятельностью.

В беседе c URA.RU, менеджер канала, где была опубликована реклама, отметил, что не в курсе, что именно рекламирует пост. Запись была оперативно удалена. Агентство обратилось в УМВД по Тюменской области, с просьбой рассказать, отслеживают ли правоохранители каналы с противоправным контентом, и каковы итоги этой работы.

Так выглядит объявление о наборе сотрудников. С виду — ничего противозаконного.

Все еще ничего подозрительного: менеджер объясняет условия работы.

Так выглядят листовки, которые желающим предлагают расклеивать на улицах Тюмени.

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