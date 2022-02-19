Больницы в ЯНАО не справляются с наплывом пациентов

Местные жители с температурой вынуждены часами стоять в очереди к терапевту Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители поселка Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на очереди в местной поликлинике. Пациенты с разными симптомами вынуждены часами ждать, чтобы попасть на прием к терапевту, написала местная жительница в соцсети в группе «ВКонтакте».

«В Лабытнангской поликлинике практикуют новую форму издевательства над больными. В кабинет 109 неотложной помощи стоят люди с температурой, с кашлем, с сильной головной болью. Врач-терапевт, видимо в прошлой жизни была черепаха, одного пациента принимает по 20-30 минут. В очереди 18 человек, итого последний пациент в очереди простоит 6 часов! Неудивительно, что в этой больнице люди, не дождавшись приема, умирают! Кому сказать спасибо?», — сообщила автор анонимно в группе Лабытнанги Info.

Пользователи под постом отметили, что такие случаи не единичные, больным приходится ожидать приема не один час. При этом, скорая помощь и доктора приезжают на вызов только к тем, у кого температура. «Я на прошлой неделе простояла, внимание, 5 часов! Простите, но это не нормально. Можно ведь предоставить еще дополнительный кабинет в помощь, дабы люди с температурой не сидели по пол дня! Со мной сидела женщина в возрасте, так ей плохо стало. Ждут пока кто-то действительно не дай бог «умрет в очереди?», — написала Анна Воронкина. «Больница очень сильно изменилась! Уровень отношений и лечения плохой», — добавил Антон Батранак.

На претензию автора отреагировала пресс-служба ЦГБ Лабытнанги, пояснив, что медленная работа докторов обусловлена большим числом больных, а также из-за неполадок в системе программного обеспечения на рабочих компьютерах. «Уважаемые пациенты! Просим относиться с пониманием к сложившейся ситуации. Много заболевших. Идет смена программного обеспечения, врач работает в двух программах одновременно. Мы обязательно окажем медицинскую помощь всем», — уточнили представители медучреждения.

Ранее сообщалось, в очереди в больнице ЯНАО умер пожилой мужчина. Тогда в городской больнице Лабытнанги местный житель скончался в очереди к терапевту.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам