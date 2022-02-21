Курганские чиновники не смогли забрать грант у фермера

Курганский фермер не отдала грант на развитие животноводства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области не смог забрать у предпринимателя грант на поддержку начинающих фермеров в размере почти 2,5 млн рублей. Соответствующий иск рассматривал арбитражный суд, который отказал властям, говорится на сайте суда.

Дело рассматривалось в открытом судебном заседании. «Рассмотрев дело по иску департамента агропромышленного комплекса к индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Кульбердиновой Корлэгоин о взыскании 2 447 986 руб. 95 коп., суд решил: в удовлетворении иска отказать», — указано в резолютивной части решения суда.

Фермер в ходе судебного процесса возражала против доводов департамента. По ее мнению, власти незаконно требовали вернуть федеральные деньги в бюджет Курганской области. Кроме того, фермер считала документарную проверку, проведенную в мае 2021 года незаконной. Как и проверку комиссии из 8 человек, которая пересчитывала скот во время выезда в КФХ в с. Кирово Мишкинского района. Суды проходили с сентября 2021 года.

По открытым данным, ИП Кульбердинова в Мишкинском районе с 2017 года занимается разведением крупного рогатого скота и буйволов. Получить комментарии предпринимателя URA.RU не удалось. Редакция не располагает ее номером телефона.

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