Главы Донбасса попросили Путина решить главный вопрос республик

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Власти Донбасса обратились к Владимиру Путину с главным вопросом по спасению Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин и лидер Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину. Они просят признать независимость республик.

«Украинские власти решились на силовое решение конфликта. От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое социальное государство», — передает RT слова Пушилина.

Пасечник и Пушилин также просят рассмотреть возможность сотрудничество в сфере обороны. «С целью недопущения массовой гибели населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — приводит Life слова Пасечника.

Ранее Пушилин заявил, что Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс. После Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные совершила более 30 обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки. Власти Донбасса организовали массовую эвакуацию местных жителей.

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин и лидер Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину. Они просят признать независимость республик. «Украинские власти решились на силовое решение конфликта. От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое социальное государство», — передает RT слова Пушилина. Пасечник и Пушилин также просят рассмотреть возможность сотрудничество в сфере обороны. «С целью недопущения массовой гибели населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — приводит Life слова Пасечника. Ранее Пушилин заявил, что Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление на Донбасс. После Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК) заявил, что украинские военные совершила более 30 обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки. Власти Донбасса организовали массовую эвакуацию местных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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