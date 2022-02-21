В Луганске прогремел взрыв у здания властей. Видео

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Ситуация на востоке Украины. Луганск. Захват здания МВД, автомат, оружие, луганск, захват мвд, оцепление
На территории ЛНР несколько дней не прекращаются беспорядки Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Взрыв прогремел у представительства Луганской народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявили в народной милиции ЛНР.

На стоянке представительства ЛНР в СЦКК взорван автомобиль, пострадали руководитель представительства и водитель. Мирные жители ранений не получили.

Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. Гендиректор «Луганскгаза» заявила, что причиной обоих взрывов является диверсия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что обстановка в Донбассе становится «горячей». Украина продолжает наращивать военное присутствие, а Запад поставляет Киеву вооружение, отметил он.

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Взрыв прогремел у представительства Луганской народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявили в народной милиции ЛНР. На стоянке представительства ЛНР в СЦКК взорван автомобиль, пострадали руководитель представительства и водитель. Мирные жители ранений не получили. Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. Гендиректор «Луганскгаза» заявила, что причиной обоих взрывов является диверсия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что обстановка в Донбассе становится «горячей». Украина продолжает наращивать военное присутствие, а Запад поставляет Киеву вооружение, отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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