Взрыв прогремел у представительства Луганской народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявили в народной милиции ЛНР.
На стоянке представительства ЛНР в СЦКК взорван автомобиль, пострадали руководитель представительства и водитель. Мирные жители ранений не получили.
Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. Гендиректор «Луганскгаза» заявила, что причиной обоих взрывов является диверсия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что обстановка в Донбассе становится «горячей». Украина продолжает наращивать военное присутствие, а Запад поставляет Киеву вооружение, отметил он.
Взрыв прогремел у представительства Луганской народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом заявили в народной милиции ЛНР. На стоянке представительства ЛНР в СЦКК взорван автомобиль, пострадали руководитель представительства и водитель. Мирные жители ранений не получили. Ранее сообщалось, что в Луганске произошел мощный взрыв, из-за которого загорелся трубопровод «Дружба». Затем в городе прогремел еще один взрыв, передает RT. Гендиректор «Луганскгаза» заявила, что причиной обоих взрывов является диверсия. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина может напасть на Донбасс в любой момент. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин ранее рассказал, что обстановка в Донбассе становится «горячей». Украина продолжает наращивать военное присутствие, а Запад поставляет Киеву вооружение, отметил он.