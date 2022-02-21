Девушки завоевали серебряные медали в Олимпийской командной эстафете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Свердловские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич, завоевавшие серебряные медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, вернулись в Екатеринбург ночью 22 февраля. Самолет со спортсменами из Свердловской области сел в Кольцово в 1:38 по местному времени, сообщил корреспондент URA.RU из аэропорта.

«Особенно приятно возвращаться домой, когда тебя так встречают. Это очень неожиданно для нас, мы были не готовы к этому», — рассказала о своих впечатлениях от встречи с болельщиками Ирина Казакевич. Из трудностей спортсменки отметили период акклиматизации и смену часовых поясов.

Казакевич отмечает, что времени для отдыха практически нет — уже 28 февраля спортсменки отправятся на этап кубка мира, который пройдет с 3 по 6 марта в Контиолахти (Финляндия). В планах — отдохнуть, прийти в норму и с новыми силами отправиться на соревнования, отметили биатлонистки.

Светлана Миронова и Ирина Казакевич отправились на ОИ-2022 в Китай представлять сборную Олимпийского комитета России по биатлону в конце января. Во время одного из этапов в биатлоне на Олимпийских играх-2022 Ирина Казакевич узнала о смерти отца. Несмотря на скорбную новость, Ирина Казакевич смогла достойно выступить на своем этапе в эстафете, в которой, в составе сборной ОКР, девушки завоевали «серебро» уступив 12 секунд спортсменкам из Швеции. «Бронза» досталась биатлонисткам из Германии. 24-летняя Казакевич получила шанс на борьбу за призовые места в последней гонке масс-старт на играх в Пекине — из-за травмы спортсменки из Норвегии Ингрид Тандреволд, свердловчанка, так как была первой в очереди запасных, заняла ее место. Но финишировала она лишь на 20 месте. Светлана Миронова в масс-старте не участвовала.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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