ЦБ объявил о новых мерах поддержки банков на фоне обвала рубля

22 февраля 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

ЦБ контролирует ситуацию на финансовом рынке и готов принять необходимые меры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России объявил о новых мерах поддержки финансового сектора на фоне волатильности рубля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности», — говорится в сообщении на сайте ЦБ. В частности, регулятор разрешил банкам до 1 октября отражать в отчетности акции по рыночной стоимости на 18 февраля, чтобы не ухудшать показатели. Кроме того, кредитным организациям предоставляется возможность для расчета обязательных нормативов использовать курсы иностранных валют от 18 февраля. Ранее на фоне обострения геополитической ситуации волатильность рубля приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии коронавируса. На утро 22 февраля курс евро прибавил 98 копеек. Теперь за одну единицу этой валюты нужно отдать 91 рубль. Курс рубля упал после признания Донбасса РФ. Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Рестрикции направлены на запрет новых инвестиций американским физическим и юридическим лицам ДНР и ЛНР, торговлю с ними и финансирование. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банк России объявил о новых мерах поддержки финансового сектора на фоне волатильности рубля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. «Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке и готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности», — говорится в сообщении на сайте ЦБ. В частности, регулятор разрешил банкам до 1 октября отражать в отчетности акции по рыночной стоимости на 18 февраля, чтобы не ухудшать показатели. Кроме того, кредитным организациям предоставляется возможность для расчета обязательных нормативов использовать курсы иностранных валют от 18 февраля. Ранее на фоне обострения геополитической ситуации волатильность рубля приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии коронавируса. На утро 22 февраля курс евро прибавил 98 копеек. Теперь за одну единицу этой валюты нужно отдать 91 рубль. Курс рубля упал после признания Донбасса РФ. Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Рестрикции направлены на запрет новых инвестиций американским физическим и юридическим лицам ДНР и ЛНР, торговлю с ними и финансирование.