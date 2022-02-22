Беларусь не стала признавать ДНР и ЛНР

Белоруссия выступает за мирной урегулирование конфликта в Донбассе, сообщили в МИД республики Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Белоруссия поддержала решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик, однако не стала признавать их вслед за РФ. Об этом сообщается в специальном заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии, опубликованном на официальном сайте МИД.

«В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Президент России Владимир Путин ранее записал видеообращение к гражданам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. Ряд европейских стран осудили заявление президента. В Организации Объединенных Наций (ООН) также призвали Россию отказаться от признания Донбасса. После заявление Путина президент Украины Владимир Зеленский допустил полный разрыв дипломатических отношений России и Украины.