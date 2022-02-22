Беларусь не стала признавать ДНР и ЛНР

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Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Белоруссия выступает за мирной урегулирование конфликта в Донбассе, сообщили в МИД республики Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Белоруссия поддержала решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик, однако не стала признавать их вслед за РФ. Об этом сообщается в специальном заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии, опубликованном на официальном сайте МИД.

«В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Президент России Владимир Путин ранее записал видеообращение к гражданам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. Ряд европейских стран осудили заявление президента. В Организации Объединенных Наций (ООН) также призвали Россию отказаться от признания Донбасса. После заявление Путина президент Украины Владимир Зеленский допустил полный разрыв дипломатических отношений России и Украины.

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Белоруссия поддержала решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик, однако не стала признавать их вслед за РФ. Об этом сообщается в специальном заявлении Министерства иностранных дел Белоруссии, опубликованном на официальном сайте МИД. «В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу», — говорится в сообщении МИД Белоруссии. Президент России Владимир Путин ранее записал видеообращение к гражданам, в котором признал независимость ДНР и ЛНР. Ряд европейских стран осудили заявление президента. В Организации Объединенных Наций (ООН) также призвали Россию отказаться от признания Донбасса. После заявление Путина президент Украины Владимир Зеленский допустил полный разрыв дипломатических отношений России и Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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