Турчак ответил на санкции Запада против России. «Мы на них наложили»

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, портрет, турчак андрей
Россия «наложила» на санкции Запада, заявил Андрей Турчак Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак иронично высказался по поводу новых антироссийских санкций. По его словам, Европа и США «в штаны наложили» после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«Разряжу сейчас обстановку. Наложили в квадрате: сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? А мы на их санкции наложили!» — заявил Андрей Турчак в ходе совместной пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным, которая транслировалась на youtube-канале «RT на русском».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. После США ввели антироссийские санкции. Аналогичное решение приняли страны Евросоюза. По данным The Guardian и The Wall Street Journal, санкционный список Брюсселя возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничения доступа РФ к рынкам капитала Европы, пишет RT. Он также пошутил, что депутаты Госдумы, попавшие в санкционный список, лишатся шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе.

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Первый зампред Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак иронично высказался по поводу новых антироссийских санкций. По его словам, Европа и США «в штаны наложили» после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. «Разряжу сейчас обстановку. Наложили в квадрате: сначала они в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? А мы на их санкции наложили!» — заявил Андрей Турчак в ходе совместной пресс-конференции с главой ДНР Денисом Пушилиным, которая транслировалась на youtube-канале «RT на русском». Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. После США ввели антироссийские санкции. Аналогичное решение приняли страны Евросоюза. По данным The Guardian и The Wall Street Journal, санкционный список Брюсселя возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о принятии решения об ограничения доступа РФ к рынкам капитала Европы, пишет RT. Он также пошутил, что депутаты Госдумы, попавшие в санкционный список, лишатся шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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