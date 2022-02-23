23 февраля 2022
22 февраля 2022

Экономист оценил санкционные риски для пермских заводов

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, промышленность россии
Пермские заводы из-за новый санкций не встанут, уверен экономист Фото:
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В ближайшее время серьезных последствий от введения новых антироссийских санкций ЕС и США для крупных пермских промпредприятий не будет. Но существуют риски в долгосрочной перспективе. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал экономист Дмитрий Клещев.

«Что касается производственной экономики, то однозначно, что сейчас будут применяться санкции. Большинство из них в краткосрочном периоде не окажет влияния, но в долгосрочном будет негатив. Если мы говорим о сроках за пределами одного года, то сейчас это как гадать на кофейной гуще — возможны разные сценарии. Но сейчас в стену мы не упремся, ничего не остановится резко», — уверен эксперт. По словам Клещева, пермским предприятиям может грозить ограничение поставок технологий из западных стран, но последствия этого проявятся лишь со временем.

Экономист считает, что таким компаниям как «Лукойл» и «Газпром» опасаться скорых и жестких ограничений не стоит, так как в их продукции нуждаются страны Европы. Что касается «Уралкалия» и других компаний, связанных с производством удобрений, то они даже при попытке эмбарго со стороны Европы смогут перенаправить поставки в страны Азии, Африки и Латинской Америки. «Для блока производств, связанных с удобрениями, я бы видел минимальные риски. Скорее наоборот, у них будет рост продаж, повышение цены и хорошие финансовые результаты», — заключил Клещев.

Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России после начала военной операции на Украине, сообщил сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден также намерен в обращении к гражданам страны объявить о санкциях Вашингтона и союзников в отношении Москвы.

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В ближайшее время серьезных последствий от введения новых антироссийских санкций ЕС и США для крупных пермских промпредприятий не будет. Но существуют риски в долгосрочной перспективе. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал экономист Дмитрий Клещев. «Что касается производственной экономики, то однозначно, что сейчас будут применяться санкции. Большинство из них в краткосрочном периоде не окажет влияния, но в долгосрочном будет негатив. Если мы говорим о сроках за пределами одного года, то сейчас это как гадать на кофейной гуще — возможны разные сценарии. Но сейчас в стену мы не упремся, ничего не остановится резко», — уверен эксперт. По словам Клещева, пермским предприятиям может грозить ограничение поставок технологий из западных стран, но последствия этого проявятся лишь со временем. Экономист считает, что таким компаниям как «Лукойл» и «Газпром» опасаться скорых и жестких ограничений не стоит, так как в их продукции нуждаются страны Европы. Что касается «Уралкалия» и других компаний, связанных с производством удобрений, то они даже при попытке эмбарго со стороны Европы смогут перенаправить поставки в страны Азии, Африки и Латинской Америки. «Для блока производств, связанных с удобрениями, я бы видел минимальные риски. Скорее наоборот, у них будет рост продаж, повышение цены и хорошие финансовые результаты», — заключил Клещев. Евросоюз обсудит введение дополнительного пакета санкций в отношении России после начала военной операции на Украине, сообщил сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден также намерен в обращении к гражданам страны объявить о санкциях Вашингтона и союзников в отношении Москвы.
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