Лукашенко рассказал о клятве, которую ему дал Путин. Видео

24 февраля 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поклялся, что любой шаг через границу на территорию Беларуси будет означать нападение на Россию. Об этом рассказал глава республики Александр Лукашенко. Его слова передает РИА «Новости». «У нас есть совместная группировка. Часть ее находится на западных рубежах Российской Федерации. Я попросил его [президента РФ Владимира Путина] не использовать часть этой группировки, чтобы она была зарезервирована на всякий случай, если вдруг что-то произойдет. Ответ: «Я тебе обещаю и клянусь, что любое нападение и хоть один шаг на территории Беларуси — это будет означать, что они атакуют Россию», — заявил белорусский президент. Ранее президент Беларуси предложил Путину оставить часть войск в Беларуси после совместных учений «Союзная решимость-2022». По его словам, это необходимо до тех пор, пока Москва не прикроет южное направление своей армией. Он также предложил Путину и Зеленскому встретиться в Минске для проведения переговоров. Утром 24 февраля президент РФ во время экстренного обращения к россиянам объявил о начале военной операции на Украине. В НАТО осудили поведение России. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что операция РФ нарушает международное право и угрожает безопасности.