Жителям тюменского Заболотья повысят цены на проезд

Тариф на проезд в труднодоступные районы области вырастет на две копейки за каждый километр Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Для жителей тюменского Заболотья хотят повысить стоимость проезда на теплоходах по маршруту Тобольск — Абаул. Такие данные приводятся в проекте постановления правительства, текст которого имеется в распоряжении URA.RU. Тариф вырастет на две копейки за каждый километр.

«В департамент тарифной и ценовой политики представлены расчеты по формированию экономически обоснованных затрат на услуги перевозки пассажиров водным транспортом по субсидируемому маршруту „Тобольск — Абаул“ на 2022 год. Предлагается увеличить тариф для населения с 0,58 до 0,60 рублей за километр пути (без НДС), то есть на 3,4%», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства Тюменской области.

Перевозки по маршруту осуществляет ООО «Речное пароходство Нефтегаза». Согласно информации на сайте компании, полный маршрут от Тобольска до деревни Абаул составляет 268 километров.

Данный рейс считается социально-значимым. Деревни и села тюменского Заболотья не имеют дорожного сообщения с «большой землей». В период отсутствия зимников добраться до них можно либо по воде, либо по воздуху.

Ранее URA.RU писало, что в тюменское Заболотье перестанут летать самолеты, так как их заменят вертолетами. На проблему уменьшения числа рейсов губернатору области Александру Моору указал Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий.

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