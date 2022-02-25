Россия запретила полеты британских самолетов в ответ на санкции

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, як-130
Россия ограничит использование воздушного пространства для Великобритании Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Росавиация ограничила с 25 февраля использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства транспорта РФ.

«25 февраля 2022 года введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией в пункты на территории России. В них включены транзитные полеты через воздушное пространство страны», — сообщается на сайте.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации.

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Росавиация ограничила с 25 февраля использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства транспорта РФ. «25 февраля 2022 года введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией в пункты на территории России. В них включены транзитные полеты через воздушное пространство страны», — сообщается на сайте. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Российская армия должна провести денацификацию и демилитаризацию республики. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз введет дополнительный пакет санкций в отношении России. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявлял, что Великобритания замораживает все активы российского банка ВТБ и вводит санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот». Помимо ВТБ, под санкции попали госкорпорация «Ростех» и Объединенные авиастроительная и судостроительные корпорации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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