РИА «Новости»: США введут санкции против Путина и Лаврова

26 февраля 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

США намерены ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Джен Псаки на брифинге заявила, что США намерены принять решения аналогичные Евросоюзу о санкциях против властей России, передает РИА «Новости». «США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», — добавила представитель администрации американского президента. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова. Главы МИД стран Евросоюза решили ввести новый пакет ограничительных мер против Путина и Лаврова. В Еврокомиссии пригрозили России санкциями, которые замедлят ее экономическое развитие. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бессилием санкции Запада против Путина и Лаврова, пишет RT.