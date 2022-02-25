25 февраля 2022

РИА «Новости»: США введут санкции против Путина и Лаврова

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, лавров сергей, путин владимир
США введут санкции против Владимира Путина, Сергея Лаврова и членов Совбеза РФ, заявила Джен Псаки Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

США намерены ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки на брифинге заявила, что США намерены принять решения аналогичные Евросоюзу о санкциях против властей России, передает РИА «Новости». «США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», — добавила представитель администрации американского президента.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова. Главы МИД стран Евросоюза решили ввести новый пакет ограничительных мер против Путина и Лаврова. В Еврокомиссии пригрозили России санкциями, которые замедлят ее экономическое развитие. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бессилием санкции Запада против Путина и Лаврова, пишет RT.

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США намерены ввести санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Джен Псаки на брифинге заявила, что США намерены принять решения аналогичные Евросоюзу о санкциях против властей России, передает РИА «Новости». «США присоединятся к ним и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», — добавила представитель администрации американского президента. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова. Главы МИД стран Евросоюза решили ввести новый пакет ограничительных мер против Путина и Лаврова. В Еврокомиссии пригрозили России санкциями, которые замедлят ее экономическое развитие. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бессилием санкции Запада против Путина и Лаврова, пишет RT.
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