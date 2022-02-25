25 февраля 2022

РИА: Евросоюз ввел санкции против Путина и Лаврова

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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
ЕС принял решение о введении санкций против Путина и Лаврова Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз принял решение ввести санкции против лидера РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный в журнале Евросоюза.

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, пишет РИА «Новости». Ранее лидеры Евросоюза говорили о том, что подготовили третий пакет санкций против РФ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пояснил, что ограничения против Путина и Лаврова коснутся заморозки активов.

Ранее Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. По его словам, оккупация республики не входит в планы Москвы. 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский разорвал дипотношения с Москвой. Он попросил правительство России провести переговоры с Киевом. В Кремле ответили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для переговоров между РФ и Украиной.

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Евросоюз принял решение ввести санкции против лидера РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный в журнале Евросоюза. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, пишет РИА «Новости». Ранее лидеры Евросоюза говорили о том, что подготовили третий пакет санкций против РФ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пояснил, что ограничения против Путина и Лаврова коснутся заморозки активов. Ранее Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. По его словам, оккупация республики не входит в планы Москвы. 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский разорвал дипотношения с Москвой. Он попросил правительство России провести переговоры с Киевом. В Кремле ответили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для переговоров между РФ и Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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