РИА: Евросоюз ввел санкции против Путина и Лаврова

26 февраля 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Евросоюз принял решение ввести санкции против лидера РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный в журнале Евросоюза. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, пишет РИА «Новости». Ранее лидеры Евросоюза говорили о том, что подготовили третий пакет санкций против РФ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пояснил, что ограничения против Путина и Лаврова коснутся заморозки активов. Ранее Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. По его словам, оккупация республики не входит в планы Москвы. 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский разорвал дипотношения с Москвой. Он попросил правительство России провести переговоры с Киевом. В Кремле ответили, что Путин готов отправить российскую делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для переговоров между РФ и Украиной.