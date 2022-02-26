РИА: США ввели санкции против Путина и Лаврова

Америка ввела санкции против Путина и Лаврова Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Америка, а именно Министерство финансов США ввело санкции против президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова из-за ситуации на Украине. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

«США в координации с нашими союзниками и партнерами продолжили оказывать мощный ответ на неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России на Украину посредством введения санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — написано в заявлении минфина США. Документ выложен на официальном портале ведомства 25 февраля.

Кроме того, представители американского минфина доложили, что данные меры и ранее принятые ограничения приведут к дипломатическим и экономическим издержкам. Это, в свою очередь, еще «больше изолируют ее от мировой финансовой системы и международного сообщества», констатирует ведомство.

Ранее стало известно о том, что Европейский союз ввел санкции против Лаврова и Путина. Кроме того, ЕС внес в черный список премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Британия также предприняла санкции против двух политически значимых для России людей.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что решил провести военную операцию на Украине. Обращаясь к россиянам, он сказал, что прямое нападение на Россию повлечет за собой разгром агрессора. Лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Москвой.

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