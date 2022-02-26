Небензя опроверг ложные заявления о военной операции на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военная техника на марше, репетиция парада
Запад выдает фотографии с парадов Победы за происходящее на Украине, заявил Василий Небензя Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Запад выдает изображения, сделанные в Донбассе, за «российскую агрессию» на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя при Организации объединенных наций (ООН) на заседании Совета безопасности, которое транслировалось на YouTube-канале ООН.

«В пропагандистском угаре наши коллеги очень часто используют картинки из Донбасса, выдавая их за последствия так называемой „российской агрессии“ на Украине. Таких фейков сейчас очень много, ими сейчас переполнен интернет и многие telegram-каналы. Как и видеороликами о российских ударах по мирным кварталам, которые снимались в других регионах мира и к Украине отношения не имеют», — заявил Василий Небензя.

Дипломат отметил, что за происходящее на Украине выдаются фотографии с парадов, фотографии американских самолетов, которые бомбили Ливию, фотографии Сирии и даже взрывы в Бейруте. «Постпред Франции [при ООН Николя де Ривьер] сказал, что на Украине происходят убийства гражданских лиц. Это не правда — российские войска не бомбят украинские города. Мы сказали, что этим [мирным] жителям ничего не угрожает. Нет достоверного подтверждения гибели гражданских лиц», — подчеркнул Небензя.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Роскомнадзор дал российским СМИ установки о правилах освещения военной операции на Украине. За распространение ложной информации может грозить штраф до пяти миллионов рублей и блокировка СМИ. Небензя заявил, что Россия достаточно скоро достигнет целей своей военной операции на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад выдает изображения, сделанные в Донбассе, за «российскую агрессию» на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя при Организации объединенных наций (ООН) на заседании Совета безопасности, которое транслировалось на YouTube-канале ООН. «В пропагандистском угаре наши коллеги очень часто используют картинки из Донбасса, выдавая их за последствия так называемой „российской агрессии“ на Украине. Таких фейков сейчас очень много, ими сейчас переполнен интернет и многие telegram-каналы. Как и видеороликами о российских ударах по мирным кварталам, которые снимались в других регионах мира и к Украине отношения не имеют», — заявил Василий Небензя. Дипломат отметил, что за происходящее на Украине выдаются фотографии с парадов, фотографии американских самолетов, которые бомбили Ливию, фотографии Сирии и даже взрывы в Бейруте. «Постпред Франции [при ООН Николя де Ривьер] сказал, что на Украине происходят убийства гражданских лиц. Это не правда — российские войска не бомбят украинские города. Мы сказали, что этим [мирным] жителям ничего не угрожает. Нет достоверного подтверждения гибели гражданских лиц», — подчеркнул Небензя. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Роскомнадзор дал российским СМИ установки о правилах освещения военной операции на Украине. За распространение ложной информации может грозить штраф до пяти миллионов рублей и блокировка СМИ. Небензя заявил, что Россия достаточно скоро достигнет целей своей военной операции на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...