Небензя опроверг ложные заявления о военной операции на Украине

Запад выдает фотографии с парадов Победы за происходящее на Украине, заявил Василий Небензя Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Запад выдает изображения, сделанные в Донбассе, за «российскую агрессию» на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя при Организации объединенных наций (ООН) на заседании Совета безопасности, которое транслировалось на YouTube-канале ООН .

«В пропагандистском угаре наши коллеги очень часто используют картинки из Донбасса, выдавая их за последствия так называемой „российской агрессии“ на Украине. Таких фейков сейчас очень много, ими сейчас переполнен интернет и многие telegram-каналы. Как и видеороликами о российских ударах по мирным кварталам, которые снимались в других регионах мира и к Украине отношения не имеют», — заявил Василий Небензя.

Дипломат отметил, что за происходящее на Украине выдаются фотографии с парадов, фотографии американских самолетов, которые бомбили Ливию, фотографии Сирии и даже взрывы в Бейруте. «Постпред Франции [при ООН Николя де Ривьер] сказал, что на Украине происходят убийства гражданских лиц. Это не правда — российские войска не бомбят украинские города. Мы сказали, что этим [мирным] жителям ничего не угрожает. Нет достоверного подтверждения гибели гражданских лиц», — подчеркнул Небензя.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Роскомнадзор дал российским СМИ установки о правилах освещения военной операции на Украине. За распространение ложной информации может грозить штраф до пяти миллионов рублей и блокировка СМИ. Небензя заявил, что Россия достаточно скоро достигнет целей своей военной операции на Украине.

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