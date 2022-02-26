Постпред РФ при ООН: Россия скоро выполнит свою задачу на Украине

Россия достаточно скоро денацифицирует и демилитаризует Украину, заявил Василий Небензя Фото: Patrick Gruban/Wikipedia

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Цель российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины скоро будут выполнены. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН), которое транслировалось на YouTube-канале ООН .

«Мы проводим специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса — денацификации и демилитаризации. Эти задачи будут достаточно скоро выполнены и украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», — заявил Василий Небензя.

Также постпред РФ при ООН ответил на обвинения США, заявив, что количество военных операций России не может быть сопоставимо с количеством американских вторжений. «Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль», — резюмировал Небензя.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает телеканал 360. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Россия объяснилась перед ООН за военную операцию на Украине. Американские конгрессмены предложили лишить РФ постпредства при СБ ООН. Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что операция на Украине является завершением многолетней войны, а не ее началом, передает RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам