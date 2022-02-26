Байден поручил немедленно предоставить военную помощь Украине

Байден даст Украине 600 миллионов долларов Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS

новость из сюжета Военная операция РФ на Украине

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине», — говорится в документе, передает РИА «Новости». Отмечается, что Байден дал поручение выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов, 350 из которых на военные нужды.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим, глава Украины просил помощи у лидеров США, ФРГ и Британии. По его просьбе уже готовится международная помощь. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что страны ЕС и НАТО помогают Киеву только советами.