Байден поручил немедленно предоставить военную помощь Украине

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Джо Байден, байден джо
Байден даст Украине 600 миллионов долларов Фото:
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Военная операция РФ на Украине

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине», — говорится в документе, передает РИА «Новости». Отмечается, что Байден дал поручение выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов, 350 из которых на военные нужды.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим, глава Украины просил помощи у лидеров США, ФРГ и Британии. По его просьбе уже готовится международная помощь. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что страны ЕС и НАТО помогают Киеву только советами.

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Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине немедленной военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Госсекретарю предоставить следующие полномочия… предоставить немедленную военную помощь Украине», — говорится в документе, передает РИА «Новости». Отмечается, что Байден дал поручение выделить Украине помощь на 600 миллионов долларов, 350 из которых на военные нужды. Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Вместе с этим, глава Украины просил помощи у лидеров США, ФРГ и Британии. По его просьбе уже готовится международная помощь. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что страны ЕС и НАТО помогают Киеву только советами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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