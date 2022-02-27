Европейские страны не дали «Уральским авиалиниям» вывезти россиян

27 февраля 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», не смог вывезти российских туристов с острова Мадейра, Португалия. Причиной этого стало закрытие воздушного пространства для России некоторыми странами Европы. «Рейс „Уральских авиалиний“ U6 1897 должен был вывезти туристов с острова Мадейра 27 февраля. Самолет вылетел из Москвы в 14.08 мск, затем сделал петлю и вернулся в Москву», — говорится на официальном сайте Ассоциации туроператоров. О причинах возвращения самолета в Россию ничего не сообщается. Однако «Уральские авиалинии» могут предпринять еще одну попытку вывоза туристов — через Турцию, Египет и Северную Африку. Воздушное пространство для самолетов из России закрыла Ирландия, Дания и Бельгия, Швеция. Первой страной, объявившей о запрете полетов для России в ответ на спецоперацию на Донбассе, стала Чехия. Дания и Италия также поддержали эту инициативу, пишет RT. В свою очередь, в Росавиации пообещали зеркальный ответ на закрытие неба Европой, дополняет Пятый канал. Решение закрыть небо для российских самолетов было принято на фоне проведения Россией на Украине специальной операции, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Целью ее является денацификация и демилитаризация. На Украине введено военное положение.