ТАСС: Евросоюз предоставит Украине боевые самолеты

28 февраля 2022 в 02:14 Размер текста - 17 +

Министры иностранных дел стран Европейского союза приняли решение о предоставлении Украине боевых самолетов и вооружения на сумму 500 млн евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля. «Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», — цитирует Жозепа Борреля ТАСС. Он уточнил, что Евросоюз снабдит украинскую армию летальным оружием на 450 миллионов евро и выделит еще 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и средства защиты. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Франция намерена отправить на Украину военное оборудование из-за спецоперации РФ. Президент США Джо Байден поручил выделить помощь Украине на 350 млн долларов из запасов американского Минобороны. Также в США обсуждается возможность выделить дополнительную помощь Украине на еще 250 млн долларов, передает телеканал 360.