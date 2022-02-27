27 февраля 2022

ТАСС: Евросоюз предоставит Украине боевые самолеты

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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, nato, истребители, F-15D Eagle, солдаты нато
Евросоюз собирается помочь Украине поставкой боевых самолетов, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министры иностранных дел стран Европейского союза приняли решение о предоставлении Украине боевых самолетов и вооружения на сумму 500 млн евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», — цитирует Жозепа Борреля ТАСС. Он уточнил, что Евросоюз снабдит украинскую армию летальным оружием на 450 миллионов евро и выделит еще 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и средства защиты.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов.

Франция намерена отправить на Украину военное оборудование из-за спецоперации РФ. Президент США Джо Байден поручил выделить помощь Украине на 350 млн долларов из запасов американского Минобороны. Также в США обсуждается возможность выделить дополнительную помощь Украине на еще 250 млн долларов, передает телеканал 360.

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Министры иностранных дел стран Европейского союза приняли решение о предоставлении Украине боевых самолетов и вооружения на сумму 500 млн евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля. «Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», — цитирует Жозепа Борреля ТАСС. Он уточнил, что Евросоюз снабдит украинскую армию летальным оружием на 450 миллионов евро и выделит еще 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и средства защиты. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Франция намерена отправить на Украину военное оборудование из-за спецоперации РФ. Президент США Джо Байден поручил выделить помощь Украине на 350 млн долларов из запасов американского Минобороны. Также в США обсуждается возможность выделить дополнительную помощь Украине на еще 250 млн долларов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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