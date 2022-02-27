«Аэрофлот» приостановил все рейсы в Европу

Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 февраля приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Об этом сообщается на сайте компании. Решение принято из-за закрытия воздушного пространства странами ЕС.
«В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, „Аэрофлот“ приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов», — говорится в сообщении на сайте компании. Пассажирам, чьи перелеты отменились, предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения билета.
Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 февраля приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Об этом сообщается на сайте компании. Решение принято из-за закрытия воздушного пространства странами ЕС. «В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, „Аэрофлот“ приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов», — говорится в сообщении на сайте компании. Пассажирам, чьи перелеты отменились, предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения билета. 27 февраля все страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Санкции Евросоюза были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Росавиация и Ростуризм сообщали, что гражданам России, оказавшимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами из-за реакции государств на события в Украине.