«Аэрофлот» приостановил все рейсы в Европу 28 февраля 2022 в 02:39 Размер текста - 17 + С 28 февраля «Аэрофлот» приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 февраля приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Об этом сообщается на сайте компании. Решение принято из-за закрытия воздушного пространства странами ЕС. «В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, „Аэрофлот“ приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов», — говорится в сообщении на сайте компании. Пассажирам, чьи перелеты отменились, предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения билета. 27 февраля все страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Санкции Евросоюза были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Росавиация и Ростуризм сообщали, что гражданам России, оказавшимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами из-за реакции государств на события в Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 февраля приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов. Об этом сообщается на сайте компании. Решение принято из-за закрытия воздушного пространства странами ЕС. «В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, „Аэрофлот“ приостанавливает c 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов», — говорится в сообщении на сайте компании. Пассажирам, чьи перелеты отменились, предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения билета. 27 февраля все страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами. Санкции Евросоюза были введены из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Росавиация и Ростуризм сообщали, что гражданам России, оказавшимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами из-за реакции государств на события в Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям