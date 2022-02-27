Росавиация эвакуирует россиян, застрявших за границей

28 февраля 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Гражданам России, оказавшимся за рубежом, будет оказана помощь в возвращении на родину в связи с возникновением проблем с перелетами из-за реакции государств на военную операцию РФ на Украине. Об этом сообщается в заявлении Ростуризма и Росавиации. В сообщении Ростуризма и Росавиации говорится, что у россиян, находящихся за границей, могут возникать проблемы с возвращением в Россию в связи с частичным закрытием воздушного пространства. «Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график», — говорится в заявлении ведомств. Уточняется, что для получения помощи необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком. Одним из обязательных условий является регистрация в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России. Страны Европы не разрешили «Уральским авиалиниям» вывезти россиян. Минтранс РФ организовал горячую линию из-за событий на Украине.