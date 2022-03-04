Минобороны РФ сообщило о провокации Киева на Запорожской АЭС

04 марта 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

В настоящее время персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме и контролирует радиоактивный фон — он в норме Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ сообщила, что в ночь на 4 марта украинские националисты пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС. Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Украинские националисты этой ночью предприняли попытку чудовищной провокации у Запорожской АЭС, пытались спровоцировать огонь по ней», — сообщает Минобороны. Также ведомство передает, что украинская диверсионная группа подожгла учебно-тренировочный корпус АЭС. По мнению Конашенкова, все это делается с целью провокации, которая свидетельствует о преступном замысле Киева и об утрате Зеленским контроля над диверсионными группами. «В настоящее время персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в районе электростанции в норме», — передает Минобороны. В дополнение военные сообщают, что обвинения в отношении России в создании очага радиоактивного заражения неверны и нецелесообразны. Ранее сообщалось, что за пределами Запорожской АЭС произошел пожар, в ходе спецоперации российские военные взяли станцию под контроль. Совет безопасности ООН планирует провести экстренное совещание из-за возгорания. Столкновения происходят в ходе специальной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минобороны РФ сообщила, что в ночь на 4 марта украинские националисты пытались спровоцировать огонь по Запорожской АЭС. Об этом на брифинге заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Украинские националисты этой ночью предприняли попытку чудовищной провокации у Запорожской АЭС, пытались спровоцировать огонь по ней», — сообщает Минобороны. Также ведомство передает, что украинская диверсионная группа подожгла учебно-тренировочный корпус АЭС. По мнению Конашенкова, все это делается с целью провокации, которая свидетельствует о преступном замысле Киева и об утрате Зеленским контроля над диверсионными группами. «В настоящее время персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон в районе электростанции в норме», — передает Минобороны. В дополнение военные сообщают, что обвинения в отношении России в создании очага радиоактивного заражения неверны и нецелесообразны. Ранее сообщалось, что за пределами Запорожской АЭС произошел пожар, в ходе спецоперации российские военные взяли станцию под контроль. Совет безопасности ООН планирует провести экстренное совещание из-за возгорания. Столкновения происходят в ходе специальной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил 24 февраля. На данный момент угроза вторжения в республики устранена.