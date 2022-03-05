Дилеры и аналитики раскрыли будущее авторынка России

На российском авторынке увеличится число корейских брендов авто, считают аналитики Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В скором времени на авторынке России будет наблюдаться дефицит. Однако марки, которые из-за санкций прекратят поставки в РФ, заменят китайские, корейские и российские бренды. Об этом заявили дилеры и аналитики.

«У дилеров еще есть небольшой запас автомобилей, которого хватит примерно на два месяца. Но в скором времени дефицит станет сильно ощутим», — рассказал в интервью «Известиям» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Однако аналитики не считают, что будет дефицит автомобилей. «Возможно, что европейские и американские производители на какой-то период покинут наш рынок, и тогда стоит ожидать увеличения доли корейских, если они не последуют тому же примеру, и китайских марок. При этом, скорее всего, стоит ожидать появления новых игроков из Поднебесной. Кроме этого, должна вырасти и доля рынка отечественных брендов Lada и УАЗ», — заявил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов в беседе с изданием.

В агентстве также выяснили, что 35 бренда авто уже подняли цены. Помимо этого в конце февраля цены продолжили расти. «Из тех, кто начал резко повышать цены в конце февраля — начале марта точно известно о Lada. „АвтоВАЗ“ с 1 марта увеличил ценники на свои модели в среднем на 15%», — уточнил Тимерханов.

Ранее иностранные компании массово начали покидать российский рынок из-за введения санкций некоторых стран Запада. В частности, BMW приостановил производство и поставку автомобилей. IKEA приостановила продажи вместе с H&M Group, американской корпорацией Apple, Nike и ASOS. Все это стало следствием резкого скачка курса доллара и евро и санкций, которые западные страны ввели в связи с проведением России спецоперации на Украине.

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