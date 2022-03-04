Тюменцы, долго живущие в браке, получат премии от властей

05 марта 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Тюменцы, прожившие в браке более 50 лет, получат денежные премии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому супружеские пары прожившие вместе 50 и более лет получат выплаты из бюджета. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Тюменские супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, будут получать единовременные выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор», — рассказали URA.RU в информцентре правительства региона. Размеры выплат составят: 20 тысяч рублей для пар, проживших вместе после свадьбы 50 и более лет;

25 тысяч за 55 лет брака;

30 тысяч за 60-летний юбилей супружеской жизни;

40 тысяч — за 70-летний;

45 тысяч рублей — за 75-летний. Выплату можно получить лишь раз, непосредственно к юбилею. Супруги должны иметь гражданство РФ, и жить в регионе не менее пяти лет. Ранее URA.RU писало, что во время своей прямой линии глава Тюменской области Александр Моор пообещал ввести выплату за долгий брак. Идею ему подал один из жителей региона. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, согласно которому супружеские пары прожившие вместе 50 и более лет получат выплаты из бюджета. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. «Тюменские супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, будут получать единовременные выплаты. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор», — рассказали URA.RU в информцентре правительства региона. Размеры выплат составят: Выплату можно получить лишь раз, непосредственно к юбилею. Супруги должны иметь гражданство РФ, и жить в регионе не менее пяти лет. Ранее URA.RU писало, что во время своей прямой линии глава Тюменской области Александр Моор пообещал ввести выплату за долгий брак. Идею ему подал один из жителей региона.