В Тюмени беженцам предложат тысячи вакансий для трудоустройства

В пунктах размещения беженцев будут консультировать по вопросам трудоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Для трудоустройства беженцев, пребывающих в Тюменскую область из ДНР и ЛНР, власти готовы предложить 24 тысячи вакансий. В местах размещения эвакуированных создадут консультационные пункты, где люди смогут получить необходимую информацию.

«В местах размещения жителей ДНР и ЛНР создадут консультационные пункты для информирования о возможностях трудоустройства. Учитывая отсутствие напряженности на рынке труда, вопрос разработки спецмероприятий для данной категории граждан не рассматривался. Они смогут устроиться на свободные рабочие места, заявленные работодателями в органы занятости. В настоящее время таковых более 24 тысяч», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на департамент труда и занятости населения региона.

По данным департамента социального развития Тюменской области, точная дата организованного приезда беженцев в регион пока неизвестна. Однако ранее власти заявляли, что готовы принять порядка 1 600 человек. Для них оборудовали 16 пунктов размещения и открыли горячую линию, на которую могут обращаться те жители Донбасса, которые приедут в регион самостоятельно.

Массовая эвакуация жителей ДНР и ЛНР началась в конце февраля, после того, как Россия начала проводить на Украине спецоперацию. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию страны.

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