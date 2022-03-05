Хинштейн пообещал расширить закон о фейках про силовиков

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Политсовет партии
Депутат Хинштейн подчеркнул, что подразделения Росгвардии также активно участвуют в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн пообещал ужесточить закон о фейках о всех российских силовиках, участвующих в спецоперации на Украине. Он намерен в ближайшее время принять меры для доработки новой редакции закона о фейках.

«Было решено, однако, незамедлительно принять закон в первоначальной редакции, поскольку ВС РФ — главная составляющая операции. В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснется не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции», — написал Хинштейн в telegram-канале.

Он отметил, что подразделения Росгвардии также активно участвуют в спецоперации. Они обеспечивают общественный порядок на освобожденной территории.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что закон об ответственности за распространение фейков о специальной операции на Украине необходимо расширить. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. Для этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.

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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн пообещал ужесточить закон о фейках о всех российских силовиках, участвующих в спецоперации на Украине. Он намерен в ближайшее время принять меры для доработки новой редакции закона о фейках. «Было решено, однако, незамедлительно принять закон в первоначальной редакции, поскольку ВС РФ — главная составляющая операции. В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснется не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции», — написал Хинштейн в telegram-канале. Он отметил, что подразделения Росгвардии также активно участвуют в спецоперации. Они обеспечивают общественный порядок на освобожденной территории. Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что закон об ответственности за распространение фейков о специальной операции на Украине необходимо расширить. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. Для этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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