Кадыров требует ужесточить закон о фейках с Украины

В законе о фейках еще существует лазейка для провокаторов, отметил Рамзан Кадыров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Закон об ответственности за распространение фейков о специальной операции на Украине необходимо расширить, и внести в него статьи о действиях Национальной гвардии и других специальных подразделений. Такое мнение высказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«В принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания», — написал Кадыров.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. Для этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.