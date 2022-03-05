Кадыров требует ужесточить закон о фейках с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
В законе о фейках еще существует лазейка для провокаторов, отметил Рамзан Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Закон об ответственности за распространение фейков о специальной операции на Украине необходимо расширить, и внести в него статьи о действиях Национальной гвардии и других специальных подразделений. Такое мнение высказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«В принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания», — написал Кадыров.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. Для этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Закон об ответственности за распространение фейков о специальной операции на Украине необходимо расширить, и внести в него статьи о действиях Национальной гвардии и других специальных подразделений. Такое мнение высказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «В принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания», — написал Кадыров. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях российских вооруженных сил. Для этого президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях российской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...