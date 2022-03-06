На Украине снова откроются гуманитарные коридоры

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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автомат, армия, военные, солдаты, спецназ
Гуманитарные коридоры откроют в Мариуполе и Волновахе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе и Волновахе 6 марта вновь откроют гуманитарные коридоры для беженцев. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Гуманитарные коридоры утром в воскресенье будут вновь открыты в Мариуполе и Волновахе», — сказал Басурин. Его слова приводит РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. РФ предоставила день тишины для создания гуманитарного коридора, по которому должны были вывести мирных граждан. Однако украинские националисты воспользовались режимом тишины для укрепления своих позиций и не выпустили беженцев.

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В Мариуполе и Волновахе 6 марта вновь откроют гуманитарные коридоры для беженцев. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Гуманитарные коридоры утром в воскресенье будут вновь открыты в Мариуполе и Волновахе», — сказал Басурин. Его слова приводит РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. РФ предоставила день тишины для создания гуманитарного коридора, по которому должны были вывести мирных граждан. Однако украинские националисты воспользовались режимом тишины для укрепления своих позиций и не выпустили беженцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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