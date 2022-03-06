На Украине снова откроются гуманитарные коридоры

Гуманитарные коридоры откроют в Мариуполе и Волновахе Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе и Волновахе 6 марта вновь откроют гуманитарные коридоры для беженцев. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Гуманитарные коридоры утром в воскресенье будут вновь открыты в Мариуполе и Волновахе», — сказал Басурин. Его слова приводит РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. РФ предоставила день тишины для создания гуманитарного коридора, по которому должны были вывести мирных граждан. Однако украинские националисты воспользовались режимом тишины для укрепления своих позиций и не выпустили беженцев.